Британія скасувала карантин для нещеплених проти коронавірусу туристів. Вакциновані мандрівники не повинні робити ПЛР-тести

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Велика Британія з 11 лютого скасувала карантин для нещеплених туристів.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Як зазначається, тепер іноземці, які не пройшли повний курс вакцинації, нещеплені взагалі або вакциновані препаратом, що не отримав схвалення Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ), повинні зробити ПЛР-тест перед відʼїздом, а також після прибуття до Британії.

На карантині повинні перебувати лише ті туристи, в яких виявлять коронавірус.

Люди, які отримали повний курс вакцинації, звільняються від тестів до та після прибуття.

Водночас усі, хто прибуває до Великої Британії, повинні заповнити форму пошуку пасажирів (Passenger Locator Form) за 48 годин до вильоту.