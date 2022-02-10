ДТП із кортежем бізнесмена Ярославського: Голова МВС звільнив начальника обласної поліції і заявив про фальсифікацію

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відреагував у Facebook на смертельне ДТП за участю автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Він звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна і заявив, що справу про ДТП буде передано до Головного слідчого управління Нацполіції через спробу приховати обставини аварії.

«Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківскої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці», — написав міністр.

Він зазначив, що спроба фальсификації справи буде розслідувана.