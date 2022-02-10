В Україну прилетіла 11-а партія військової допомоги від США

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

До міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибула 11-а партія військової допомоги від США. Вантаж доставив літак Boeing 747.

Трансляцію розвантаження літака веде YouTube-канал in time Ukraine. В описі трансляції зазначено, що борт привіз озброєння і боєприпаси.