В Україну прилетіла 11-а партія військової допомоги від США
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
До міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибула 11-а партія військової допомоги від США. Вантаж доставив літак Boeing 747.
Трансляцію розвантаження літака веде YouTube-канал in time Ukraine. В описі трансляції зазначено, що борт привіз озброєння і боєприпаси.
- На тлі загрози вторгнення Росії, Україна отримує від США і Великої Британії засоби захисту, медтехніку, а також озброєння для оборони — протитанкові системи Javelin і NLAW, ПЗРК Stinger. Польща та Чехія передадуть Україні боєприпаси, а країни Балтії — мобільні шпиталі та американське озброєння.
- 9 лютого в Україну прибув британський борт із військовою допомогою для тероборони, а пізніше американський борт, який привіз понад 80 тонн боєприпасів. Усього від США Київ очікує 45 рейсів.