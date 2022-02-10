Посилення східного флангу НАТО: США відправили до Польщі винищувачі F-15, а до Румунії — 1 тисячу солдатів

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США відправили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles, а до Румунії 1 тисячу солдатів із 2 кавалерійського полку, який базується в Німеччині.

Як повідомляє Командування ВПС США в Європі, сили направлені на посилення колективної оборони НАТО на тлі нарощування військ Росії біля України і в Білорусі.

Американські F-15 Eagle прибудуть у Лодзь. Вони працюватимуть із польськими і датськими F-16, які виконують патрулювання з литовської авіабази.

Щодо Румунії, то додатковий контингент США поповнить лави понад 900 американських військовослужбовців, які вже там перебувають.