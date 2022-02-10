Британія схвалила посилення санкцій проти Росії. Їх введуть у разі агресії проти України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Carl Court / Staff
Парламент Великої Британії схвалив поправки до закону про санкції (від 2018 року) проти Росії, які посилюють обмежувальні заходи. Ці поправки набувають чинності від сьогодні, 10 лютого.
Про це повідомляє уряд Великої Британії.
Тепер Британія у разі військового вторгнення чи агресії РФ проти України може ввести санкції проти ширшого кола людей і організацій. Раніше заходи стосувалися причетних до дестабілізації ситуації в Україні.
Нова редакція закону дозволяє запровадити санкції проти перших осіб РФ, людей і організацій зі стратегічних секторів економіки, проти оборонних, хімічних, фінансових, IT-компаній, проти повʼязаних (значущих) з урядом компаній, навіть опосередковано, а також проти їхніх власників та керівників.
- Санкції, окрім Британії і країн ЄС, Росії обіцяють і США.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправних втрат» російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, (ймовірно) «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а Джо Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами. Росії загрожує тотальний параліч міжнародних розрахунків і валютний шок із дефіцитом товарів, який торкнеться всього населення країни.
- У лютому голова МВФ заявив, що країни, які постраждають від санкцій проти Росії, можуть розраховувати на підтримку.