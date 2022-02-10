Британія схвалила посилення санкцій проти Росії. Їх введуть у разі агресії проти України

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Carl Court / Staff

Парламент Великої Британії схвалив поправки до закону про санкції (від 2018 року) проти Росії, які посилюють обмежувальні заходи. Ці поправки набувають чинності від сьогодні, 10 лютого.

Про це повідомляє уряд Великої Британії.

Тепер Британія у разі військового вторгнення чи агресії РФ проти України може ввести санкції проти ширшого кола людей і організацій. Раніше заходи стосувалися причетних до дестабілізації ситуації в Україні.

Нова редакція закону дозволяє запровадити санкції проти перших осіб РФ, людей і організацій зі стратегічних секторів економіки, проти оборонних, хімічних, фінансових, IT-компаній, проти повʼязаних (значущих) з урядом компаній, навіть опосередковано, а також проти їхніх власників та керівників.