Прокуратура Білорусі відкрила справу проти мера Дніпра через біло-червоно-білий прапор
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова через біло-червоно-білий прапор біля мерії міста.
Про це повідомляє прессслужба відомства.
Філатову інкримінують розпалювання національної ворожнечі (ч. 2 ст. 130 КК), за що у Білорусі загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.
У прокуратурі заявили, що Філатов «знущався з історичної і культурної реліквії» і «принизив національну гідність» народу Білорусі. «Це явно шкодить тісним і дружнім звʼязкам наших народів, що свідчить про небажання вести конструктивний діалог», — заявили у відомстві.
Розслідуванням займатиметься Слідчий комітет РБ.
- 9 лютого Філатов повідомив, що біля мерії Дніпра замінили офіційний прапор Білорусі біло-червоно-білим. Він наголосив, що це була «народна ініціатива». Посольство Білорусі у відповідь надіслало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту через нібито «акт вандалізму».
- Біло-червоно-білий прапор — один із історичних національних символів білорусів. Він був офіційним прапором Білоруської Народної Республіки (1918-1919) і Республіки Білорусь з 1991 року по 1995 рік. У 1995 році, коли до влади прийшов Олександр Лукашенко, в країні провели референдум і затвердили новий прапор і герб, які по суті були радянськими.
- Сьогодні біло-червоно-білий прапор — це символ протестного руху проти диктаторського режиму Лукашенка.