Частина супутників Starlink, яка вийшли із ладу, згоріла над Пуерто-Ріко. Момент зняли на відео
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Частина інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX, яка вийшла із ладу через геомагнітну бурю, згоріла в атмосфері Землі над Пуерто-Ріко.
Момент згоряння зняли камери некомерційної організації Sociedad De Astronomia Del Caribe. Фахівці SAC вважають, що на відео від 7 лютого потрапив момент руйнування одного або кількох супутників.
Нідерландський фахівець Марко Лангбрек пише у своєму блозі, що зламані супутники згорятимуть в атмосфері протягом тижня в районах між 53 градусами північної широти і 53 градусами південної широти.
- 8 лютого SpaceX повідомила, що втратила через геомагнітну бурю близько 40 супутників Starlink, які були запущені 3 лютого. Тоді на орбіту виводили групу із 49 супутників.