Tesla втретє з початку місяця відкликає партію електрокарів через дефект програмного забезпечення
- Автор:
- Софія Телішевська
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У США автокомпанія Tesla відкличе 26 681 електрокар через дефект програмного забезпечення, який погіршує швидкість відтанення лобового скла. Це може збільшити ризик виникнення інших дефектів та зменшити видимість водія на дорозі.
Про це, спираючись на висновки Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), повідомляє CNBC.
Відкликання поширюється на деякі автомобілі Model 3 (2021-2022 рр. випуску), Model S, Model X та Model Y (2020-22).
Tesla заявила, що запропонує власникам безкоштовні оновлення програмного забезпечення та 1 квітня відправить власникам цих електрокарів відповідні повідомлення.
- 2 лютого стало відомо, що Tesla відкличе майже 54 тисячі електрокарів з автопілотом Full Self-Driving (Beta), оскільки система автономного водіння не реагує на знак «Стоп» на перехрестях. Через це машина продовжує рух зі швидкістю 9,6 км/год та створює аварійні ситуації.
- 3 лютого стало відомо, що Tesla відкличе майже 817 тисяч автомобілів через несправний функціонал, який сигналізує про необхідність пристебнути ремінь безпеки, коли автомобіль заводиться.