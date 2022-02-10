МЗС України висловило рішучий протест через блокування Росією акваторій Чорного й Азовського морів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nick Grapsy / Wikimedia
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Російській Федерації через блокування судноплавства в Чорному й Азовському морях та Керченській протоці. Таке рішення Росія ухвалила під приводом проведення військово-морських навчань.
Про це інформує пресслужба МЗС.
«Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях», — наголосили у міністерстві.
За даними МЗС, ідеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.
«Подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими. Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права», — резюмували у відомстві і додали, що спільно з партнерами нададуть гідну відповідь таким діям.
- Напередодні також з’явилися новини про те, що із Середземного моря до Чорного йдуть шість військових кораблів Росії. Усі шість кораблів входять до складу Балтійського і Північного флотів і є великими десантними кораблями. Це «Корольов» (130), «Калінінград» (102), «Мінськ» (127), «Петр Моргунов» (117), «Георгій Побєдоносєц» (016) і «Олєнєгорський горняк» (012). Вони мають взяти участь у військових навчаннях.
- Крім того, Росія перекидала з Балтійського та Каспійського морів до Азову патрульні катери проєкту «Раптор». Їх перевозили сушею.
- Ще у грудні 2021 року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов казав, що з погляду можливого вторгнення для України Азов є «важким місцем». Берегова лінія Азовського моря має для Росії значну цінність, з огляду на те, що її захоплення дасть контроль над портовими містами Маріуполь і Бердянськ, а також створить сухопутний коридор до окупованого Криму. Однак Данілов запевнив, що протидіяти російському флоту будуть за допомогою ракетних комплексів «Нептун».