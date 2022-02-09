Канцлер Німеччини: Кремль зрозумів сигнал Заходу про санкції у разі вторгнення в Україну
- Автор:
- Софія Телішевська
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OSCE Parliamentary Assembly / Flickr
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що у Кремлі зрозуміли сигнал Заходу про готовність ввести жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну.
Про це Шольц заявив на пресконференції після переговорів з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає Reuters.
Канцлер упевнений, що Росія усвідомлює єдність Заходу у рішучості швидкого введення санкцій.
«Занадто рано говорити про те, що проблеми вирішено. Вони дуже серйозні і залишатимуться ще якийсь час, тому заслуговують на нашу увагу», – сказав лідер Німеччини і додав, що США, Європейський Союз і НАТО спільно діятимуть у питанні санкцій.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправних втрат» російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, (ймовірно) «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а Джо Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами. Росії загрожує тотальний параліч міжнародних розрахунків і валютний шок із дефіцитом товарів, який торкнеться всього населення країни.
- Санкції за війну Росія отримає і від ЄС із Великою Британією, принаймні ЄС це обіцяє.