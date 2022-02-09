Уперше за понад 20 років Росія повністю відмовилася від участі у Мюнхенській конференції з безпеки

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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Офіційні представники Росії не братимуть участі у Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 18—20 лютого.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

На її переконання, останнім часом конференція втратила інклюзивність та обʼєктивність, ставши трансатлантичним форумом. Відтак Росія «втратила інтерес до цього заходу».

Водночас «Комерсант» пише, що причиною відмови Кремля відправляти офіційну делегацію до Мюнхену став шестиденний карантин для тих, хто щеплений не схваленими в Євросоюзі вакцинами.

Крім того, Росію дратує критика Заходу, які не схвалюють зовнішню політику Москви.

Президент Росії Володимир Путін також відмовився від участі у Мюнхенській безпековій конференції. Він не погодився ані особисто приїхати, ані підключитися до конференції онлайн.