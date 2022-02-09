Впервые за более чем 20 лет Россия полностью отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности

Официальные представители России не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 18—20 февраля.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее мнению, в последнее время конференция потеряла инклюзивность и объективность, став трансатлантическим форумом. Следовательно, Россия «потеряла интерес к этому мероприятию».

В то же время «Коммерсант» пишет, что причиной отказа Кремля отправлять официальную делегацию в Мюнхен стал шестидневный карантин для тех, кто привит не одобренными в Евросоюзе вакцинами.

Кроме того, Россию раздражает критика Запада, которая не одобряет внешнюю политику Москвы.

Президент России Владимир Путин также отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Он не согласился ни лично приехать, ни подключиться к конференции онлайн.