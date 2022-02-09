Чехія з 1 березня скасовує більшість коронавірусних обмежень

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Pedro Szekely / Flickr

У Чехії з 1 березня скасовують більшість коронавірусних обмежень. Чинною залишиться норма про носіння масок у публічних місцях.

Про це повідомляє Czech Radio.

У закладах вже з 18 лютого більше не вимагатимуть ковід-сертифікати. Також у країні будуть поступово збільшувати кількість дозволених відвідувачів на культурних та спортивних заходах.

З четверга, 10 лютого, уряд оприлюднить плани щодо того, як нещеплені зможуть знову відвідувати публічні місця та заходи. Уряд зазначив, що розвиток пандемії відповідає прогнозам експертів, при цьому кількість інфікованих та госпіталізованих поступово знижується. Міністерство охорони здоровʼя повідомило про понад 37 тисяч нових випадків коронавірусу за добу 8 лютого — це рекордний показник.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, у Чехії повністю вакциновано 63,5% її населення, що нижче за середній показник по Європейському Союзу — 70%.