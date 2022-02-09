BlackSeaNews: Росія через «навчання» перекриє значні частини акваторій Чорного й Азовського морів, що заблокує українські порти

Новини

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Росія через власні ракетні та артилерійські стрільби перекриє значні частини акваторій Чорного та Азовського морів. Уперше після анексії Криму росіяни не залишать можливості проходу торгових суден.

Про це у своєму Facebook повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.

«Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного й Азовського морів для ракетних і артилерійських навчань — починаючи з 21:00 (UTC) 13/02/2022 до 21:00 (UTC) 19/02/2022. Ніяких коридорів для проходу торгових суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було», — пояснив він.

В Азовському морі Росія перекриває акваторію від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю, а в Чорному — від Криму аж до територіального моря материкової України (19,3 км від берегів).