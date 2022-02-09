BlackSeaNews: Росія через «навчання» перекриє значні частини акваторій Чорного й Азовського морів, що заблокує українські порти
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Росія через власні ракетні та артилерійські стрільби перекриє значні частини акваторій Чорного та Азовського морів. Уперше після анексії Криму росіяни не залишать можливості проходу торгових суден.
Про це у своєму Facebook повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.
«Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного й Азовського морів для ракетних і артилерійських навчань — починаючи з 21:00 (UTC) 13/02/2022 до 21:00 (UTC) 19/02/2022. Ніяких коридорів для проходу торгових суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було», — пояснив він.
В Азовському морі Росія перекриває акваторію від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю, а в Чорному — від Криму аж до територіального моря материкової України (19,3 км від берегів).
- Напередодні також з’явилися новини про те, що із Середземного моря до Чорного йдуть шість військових кораблів Росії. Усі шість кораблів входять до складу Балтійського і Північного флотів і є великими десантними кораблями. Це «Корольов» (130), «Калінінград» (102), «Мінськ» (127), «Петр Моргунов» (117), «Георгій Побєдоносєц» (016) і «Олєнєгорський горняк» (012). Вони мають взяти участь у військових навчаннях.
- Крім того, Росія перекидала з Балтійського та Каспійського морів до Азову патрульні катери проєкту «Раптор». Їх перевозили сушею.
- Ще у грудні 2021 року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов казав, що з погляду можливого вторгнення для України Азов є «важким місцем». Берегова лінія Азовського моря має для Росії значну цінність, з огляду на те, що її захоплення дасть контроль над портовими містами Маріуполь і Бердянськ, а також створить сухопутний коридор до окупованого Криму. Однак Данілов запевнив, що протидіяти російському флоту будуть за допомогою ракетних комплексів «Нептун».