Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на окрузі померлого нардепа Полякова

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Олександр Ломако / Facebook

Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Ломака кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область).

Про це ЦВК повідомила 9 лютого.

Ломако балотується від партії УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка. Проміжні вибори відбудуться 27 березня 2022 року.

Рух «Чесно» пише, що 1 грудня 2021 року Ломако став головою Чернігівська обласна організація партії УДАР. У 2005 році, за даними біографії на сайті партії УДАР, став одним із співзасновників громадської мережі «ОПОРА». Був головою правління організації та керівником виборчих програм.