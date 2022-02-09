Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на окрузі померлого нардепа Полякова
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- Ангеліна Шеремет
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Олександр Ломако / Facebook
Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Ломака кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область).
Про це ЦВК повідомила 9 лютого.
Ломако балотується від партії УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка. Проміжні вибори відбудуться 27 березня 2022 року.
Рух «Чесно» пише, що 1 грудня 2021 року Ломако став головою Чернігівська обласна організація партії УДАР. У 2005 році, за даними біографії на сайті партії УДАР, став одним із співзасновників громадської мережі «ОПОРА». Був головою правління організації та керівником виборчих програм.
- 8 жовтня 2021 року у Дніпровському районі столиці знайшли мертвим Антона Полякова — народного депутата України від депутатської групи «За майбутнє» по 206-му округу. У крові померлого нардепа виявили алкоголь і метадон, а також димедрол, який посилює дію наркотиків. Наразі поліція не здобула доказів, що смерть Полякова мала насильницький характер.
- 15 листопада 2019 року Полякова виключили з фракції «Слуга народу». 33-річний Антон Поляков був главою підкомітету з питань дотримання антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Ради з питань антикорупційної політики.