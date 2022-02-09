Держбюро розслідувань повідомило Віктору Януковичу про нову підозру — він нібито схилив військових УДО до дезертирства

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Василь Максимов / УНІАН

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу. Ідеться про підбурювання військових Управління держохорони до дезертирства.

Про це ДБР повідомило 9 лютого.

Держбюро пояснює: 24 лютого 2014 року Янукович, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини Майдану, схилив заступника начальника Управління державної охорони — начальника Служби безпеки президента до дезертирства. Унаслідок цього начальник охорони Януковича не повернувся до місця служби зі службового відрядження у Крим, а виїхав разом з ним та іншими військовими УДО до Росії.

Посаду начальника Служби безпеки президента України на початку 2014 року обіймав Костянтин Кобзар.

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Найближчим часом Державне бюро розслідувань звернеться до суду, щоб Януковича заочно арештували.