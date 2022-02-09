Уряд дозволив пенсіонерам та людям з інвалідністю витрачати кошти з «єПідтримки» на комунальні послуги
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Кабінет міністрів дозволив двом категоріям людей витрачати кошти за вакцинацію на оплату комунальних послуг. Це зможуть зробити старші за 60 років та люди з І та ІІ групами інвалідності.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 9 лютого.
Крім цього, люди з І та ІІ групами інвалідності, як і пенсіонери, отримають можливість витрачати кошти з «єПідтримки» на придбання ліків.
Також уряд продовжив термін використання грошей за вакцинацію. Раніше їх можна було витратити лише протягом чотирьох місяців, тепер цей термін продовжили до дев’яти місяців.
- В Україні почнуть виплачувати 500 гривень за вакцинацію від коронавірусу бустерною дозою з 14 березня. 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виплатить по 500 гривень тим, хто зробить бустерне щеплення від коронавірусу. Гроші можна буде отримати на картку «єПідтримки».