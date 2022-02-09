Уряд дозволив пенсіонерам та людям з інвалідністю витрачати кошти з «єПідтримки» на комунальні послуги

Новини

Кабінет міністрів дозволив двом категоріям людей витрачати кошти за вакцинацію на оплату комунальних послуг. Це зможуть зробити старші за 60 років та люди з І та ІІ групами інвалідності.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 9 лютого.

Крім цього, люди з І та ІІ групами інвалідності, як і пенсіонери, отримають можливість витрачати кошти з «єПідтримки» на придбання ліків.

Також уряд продовжив термін використання грошей за вакцинацію. Раніше їх можна було витратити лише протягом чотирьох місяців, тепер цей термін продовжили до дев’яти місяців.