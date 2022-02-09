Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: Українці почнуть отримувати виплати за бустерні дози з 14 березня

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«Бабель»

В Україні почнуть виплачувати 500 гривень за вакцинацію від коронавірусу бустерною дозою з 14 березня.

Про це під час засідання Кабінету міністрів 9 лютого заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Продовжуємо розширювати програму президента України «єПідтримка». Сьогодні затвердимо зміни, що передбачають надання 500 гривень за бустерну вакцинацію. Зміни почнуть працювати з 14 березня цього року», — наголосив він на початку засідання.