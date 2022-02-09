«Потрібно змінити обстановку». Норвезького терориста Брейвіка переведуть до іншої в’язниці

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Норвезького терориста Андерса Брейвіка переведуть до іншої в’язниці. Цей крок пенітенціарна система пояснила необхідністю зміни обстановки.

Про це пише телеканал TV2.

Там зазначили, що Брейвік вже тривалий час відбуває покарання в одній і тій самій в’язниці з високим рівнем безпеки. Сам терорист не клопотав про переведення, але він не проти.

У пенітенціарній службі не називають конкретну дату переведення Брейвіка до іншої в’язниці з міркувань безпеки та конфіденційності. У новій в’язниці він отримає такі самі умови утримання, як і раніше — це буде одиночна камера з особливо високим рівнем безпеки.

Крім того, адвокати Брейвіка вважають, що нова в’язниця дозволить йому краще соціалізуватися, адже за весь час ув’язнення він лише дуже недовго спілкувався з двома співкамерниками. Наразі він контактує лише з психологом та тюремними наглядачами.