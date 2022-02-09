У Білому домі проти негайних санкцій щодо «Північного потоку — 2», а канцлер Німеччини запевнив у його зупинці в разі агресії РФ

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Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримує ідею негайно (превентивно) запровадити санкції проти російського газопроводу «Північний потік — 2», на чому наполягають деякі конгресмени.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила на брифінгу, що для адміністрації Байдена заходи проти газопроводу є важелем впливу на Росію на тлі загрози вторгнення її військ в Україну.

Псакі нагадала, що «Північний потік — 2» досі не працює, і повторила слова Байдена про те, що газопровід припинить існування в разі війни.

До цього лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл повідомив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив групу сенаторів США, що газопровід зупинять, якщо Росія вторгнеться в Україну. На пресконференції з Байденом 7 лютого Олаф уникав прямої відповіді.