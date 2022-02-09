В Белом доме против немедленных санкций в отношении «Северного потока — 2», а канцлер Германии заверил в его остановке в случае агрессии РФ

Администрация президента США Джо Байдена не поддерживает идею немедленно (превентивно) ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», на чем настаивают некоторые конгрессмены.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что для администрации Байдена меры против газопровода являются рычагом воздействия на России на фоне угрозы вторжения ее войск в Украину.

Псаки напомнила, что «Северный поток — 2» пока не работает, и повторила слова Байдена о том, что газопровод прекратит существование в случае войны.

До этого лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц заверил группу сенаторов США в том, что газапровод остановят, если Россия вторгнется в Украину. На пресс-конференции с Байденом 7 февраля Олаф уходил от прямого ответа.