Франція передасть Україні для експозиції оригінал щоденника гетьмана Пилипа Орлика

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Anthony Choren / Unsplash

Франція передасть Україні оригінал щоденника гетьмана Пилипа Орлика для експозиції у Національному музеї «Гетьманська столиця» у Батурині на честь 350-річчя від дня народження гетьмана.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що це буде історична подія для України. Щоденник тимчасово повернеться до України вперше майже за 300 років.

Щоденник, який датується 1720—1733 роками, охоплює кілька років життя гетьмана у вигнанні та описує як його особисте життя, так і політичну діяльність.