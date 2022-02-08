Франция передаст Украине для экспозиции оригинал дневника гетмана Пилипа Орлика

Франция передаст Украине оригинал дневника гетмана Пилипа Орлика для экспозиции в Национальном музее «Гетманская столица» в Батурине в честь 350-летния со дня рождения гетмана.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что это будет историческое событие для Украины. Дневник временно вернется в Украину впервые за почти 300 лет.

Дневник, который датируется 1720—1733 годами, охватывает несколько лет жизни гетмана в изгнании и описывает как его личную жизнь, так и политическую деятельность.