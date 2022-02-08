Франція надасть Україні €1,2 мільярда. Кошти підуть на проєкти та гарантії для кредитів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Mike Bloomberg / Flickr
Франція надасть Україні €1,2 мільярда програмного фінансування. Ці кошти можна буде витратити на конкретні проєкти розвитку, погоджені з французькою стороною, і на кредитні гарантії у французьких банках.
Про це спочатку оголосив президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого, а пізніше деталі оприлюднив Офіс президента.
Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України €200 мільйонів кредиту, а також фінансові гарантії на €1 мільярд. Під ці гарантії Україна, своєю чергою, зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.
Напрямки, на які можуть використати ці кошти, додатково погодять з французькою стороною. Вони передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників.
- 8 лютого в Україні із візитом перебуває президент Франції Емманюель Макрон — вперше за 20 років. Його перемовини із Зеленським тривали кілька годин у Маріїнському палаці. Президенти підписали документи щодо фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро, щодо постачання пожежно-рятувальної техніки й будівництва патрульних катерів для рятувальників.