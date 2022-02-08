УЄФА погодилась перевірити поведінку українських вболівальників на футзальному матчі з Росією

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Пресслужба Української асоціації футболу

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначила експерта з етики, який проаналізує поведінку українських фанатів під час півфіналу Чемпіонату Європи з футзалу з Росією.

Про це йдеться у заяві УЄФА від 8 лютого.

Експерт проведе дисциплінарне розслідування. Інформацію з цього питання оприлюднять пізніше.

4 лютого збірна України з футзалу з рахунком 2:3 поступилася збірній Росії у півфіналі Чемпіонату Європи. Під час матчу українські вболівальники неодноразово співали «Путін — х*йло!» і «Бий москаля, складайте трупи», а також кричали «Хто не скаче, той москаль». Російський футбольний союз поведінку вболівальників назвав образою російських футболістів, розпалюванням ненависті за національною ознакою і закликами до вбивства російських громадян. 6 лютого Росія поскаржилася в УЄФА.