Зі Середземного моря до Чорного йдуть шість військових кораблів Росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Із Середземного моря до Чорного моря йдуть шість військових кораблів Росії.
Про це пише російське агентство Интерфакс.
У Міноборони Росії заявляють, що кораблі візьмуть участь у нібито планових навчаннях.
Усі шість кораблів входять до складу Балтійського і Північного флотів і є великими десантними кораблями. Це «Корольов» (130), «Калінінград» (102), «Мінськ» (127), «Петр Моргунов» (117), «Георгій Побєдоносєц» (016) і «Олєнєгорський горняк» (012).
Кораблі йдуть через турецькі протоки. У Чорному морі вони мають бути 9 лютого.
- Перекидання кораблів РФ до Чорного моря відбувається на тлі можливої підготовки Росії до вторгнення в Україну. Країни НАТО посилюють свою присутність у Чорному морі, щоб стримати росіян.
- Незабаром до Чорного моря прибуде бойовий фрегат ВМС Франції.