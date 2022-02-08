Ryanair призупинила продаж усіх квитків на рейси з Харкова та Херсону
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / opennewsturismo
Лоукост-авіакомпанія Ryanair призупинила продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсону. Водночас з інших українських міст квитки придбати можна.
Про це пише avianews.
При спробі купити квитки на офіційному сайті компанії вказується, що з цих міст немає доступних рейсів.
Компанія планувала залишити шість рейсів із Харкова: до Будапешта, Бергамо, Вільнюсу, Кракова, Познані та Варшави. Із Херсону мали бути рейси до Відня, Кракова та Варшави.
Причини припинення продажу квитків наразі невідомі.
- Лоукост-авіакомпанія Ryanair навесні запустить 13 нових рейсів з України. Вони розпочнуться з 27 березня. Нові маршрути запустять під час літньої навігації — коли Європа переходить на літній час. Найбільше нових рейсів відкриють зі Львова — шість напрямків.