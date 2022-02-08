Ryanair призупинила продаж усіх квитків на рейси з Харкова та Херсону

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Лоукост-авіакомпанія Ryanair призупинила продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсону. Водночас з інших українських міст квитки придбати можна.

Про це пише avianews.

При спробі купити квитки на офіційному сайті компанії вказується, що з цих міст немає доступних рейсів.

Компанія планувала залишити шість рейсів із Харкова: до Будапешта, Бергамо, Вільнюсу, Кракова, Познані та Варшави. Із Херсону мали бути рейси до Відня, Кракова та Варшави.

Причини припинення продажу квитків наразі невідомі.