Американська кіноакадемія оголосила претендентів на премію «Оскар» — список

Американська кіноакадемія оголосила номінантів 94-ї премії «Оскар».

За звання «Найкращий фільм» змагатимуться: «Белфаст» (Belfast), «Кода» (Coda), «Не дивіться вгору» (Don`t look up), «Дюна» (Dune), «Сядь за кермо моєї машини» (Drive my car), «Король Річард» (King Richard), «Лакрична піца» (Licorice Pizza), «Алея жахів» (Nightmare Alley), «У руках пса» (The power of the dog) та «Вестсайдська історія» (West Side Story).

За «Найкращу головну чоловічу роль» будуть змагатися: Хавʼєр Бардем («Бути Рікардо» / Being the Ricardos), Бенедикт Камбербетч («У руках пса»/ The power of the dog), Ендрю Гарфілд («Тік-так, бум!» / tick, tick...BOOM!), Вілл Сміт («Король Річард» / (King Richard), Дензел Вашингтон («Макбет» / The Tragedy of Macbeth).

За найкращу головну жіночу роль: Джессіка Честейн («Очі Таммі Фей» / The Eyes of Tammy Faye), Олівія Колман («Незнайома дочка» / The Lost Daughter), Пенелопа Круз («Паралельні матері» / Parallel Mothers), Ніколь Кідман («Бути Рікардо» / Being the Ricardos), Крістін Стюарт («Спенсер» / Spencer).

Номінанти в категорії «Найкращий мультфільм»: «Енканто» (Encanto), «Втікати» (Flee), «Лука» (Luca), «Мітчелли проти Машин» (The Mitchells vs. the Machines), «Рая та останній дракон» (Raya and the Last Dragon).

На «Оскар» за найкращу режисуру номінували: Кеннета Брана (за фільм «Белфаст» / Belfast), Рюсуке Хамаґуті («Сядь за кермо моєї машини» / Drive my car), Пола Томаса Андерсона («Лакрична піцца» / Licorice Pizza), Джейн Кемпіон («У руках пса» / The power of the dog), Стівена Спілберга («Вестсайдська історія» / West Side Story).

Церемонія вручення «Оскара» відбудеться 27 березня 2022 року. На ній вперше з 2018 року буде ведучий.