Вакциновані українці старші за 60 років отримають від держави смартфони
- Автор:
- Софія Телішевська
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d3sign / Getty Images
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон. Також їм встановлять пільговий тариф для користування інтернетом.
Про це глава держави заявив на Diia Summit.
За його словами, не у всіх є смартфон і не всі вміють користуватися інтернетом.
«Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Усі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф», — повідомив президент.
Зазначимо, що вакциновані українці старші за 60 років з 24 січня мають можливість придбати ліки за гроші з «єПідтримки». Це можна зробити як онлайн, так і офлайн.
- 19 грудня 2021 року в Україні стартувала програма виплати всім вакцинованим громадянам по тисячі гривень. Їх можна буде витратити лише в певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку. Також можна купити книжки чи квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення.
- Програма виплат «єПідтримка» діятиме протягом усього 2022 року. Гроші, які люди отримають на картку, можна буде витратити протягом чотирьох місяців з дати надходження коштів.