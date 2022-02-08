Вакциновані українці старші за 60 років отримають від держави смартфони

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон. Також їм встановлять пільговий тариф для користування інтернетом.

Про це глава держави заявив на Diia Summit.

За його словами, не у всіх є смартфон і не всі вміють користуватися інтернетом.

«Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Усі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф», — повідомив президент.

Зазначимо, що вакциновані українці старші за 60 років з 24 січня мають можливість придбати ліки за гроші з «єПідтримки». Це можна зробити як онлайн, так і офлайн.