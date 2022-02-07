Українська біатлоністка Валентина Семеренко достроково покидає Олімпіаду. У неї проблеми зі здоровʼям

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Олександр Синиця / УНІАН

Українська біатлоністка Валентина Семеренко достроково покидає зимові Олімпійські ігри у Пекіні через стан здоровʼя, вона найближчим часом повернеться в Україну.

Про це глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив увечері 7 лютого.

«Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали. Як я зрозумів, Валентина чи втратила свідомість, чи була близькою до цього — запоморочилось у голові і вона не змогла продовжувати гонку. Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена [Анастасія] Меркушина», — заявив Володимир Бринзак.

У понеділок, 7 лютого, Валентина Семеренко знялась з індивідуальної гонки. Вона виконала першу стрілянину лежачи без промахів, у стрільбі стоячи вона припустилася однієї помилки. Головний тренер збірної України Урош Велепець повідомив, що Валентина мала спазм і через це вона не змогла продовжити гонку.

Напередодні другого старту Олімпіади в біатлоні жіноча команда України втратила ще одну біатлоністку — Дарʼя Блашко отримала позитивний тест на коронавірус. Блашко відправили на ізоляцію, і вона не змогла взяти участь у індивідуальних перегонах 7 лютого, попри те, що у старт-листі вона заявлена ​​під номером 79.