SpaceX почала відновлювати інтернет на Тонга. На Фіджі встановлюють станцію Starlink

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Компанія Ілона Маска SpaceX бере участь у відновленні інтернет-звʼязку в Королівстві Тонга, яке залишилося без інтернету через виверження вулкана.

Про це пише Reuters.

Фахівці SpaceX встановлюють на Фіджі станцію супутникової мережі Starlink, яка пропрацює щонайменше шість місяців. Нею також користуватиметься Фіджійська радіомовна компанія.

Паралельно йде ремонт підводного інтернет-кабелю біля берегів головного острова Тонга. У районі працює судно Reliance.