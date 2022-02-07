До «Київводоканалу» прийшли з обшуками через розкрадання в «особливо великих розмірах»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Співробітники столичної прокуратури і Нацполіції прийшли з обшуками до комунального підприємства «Київводоканал» у справі про розкрадання бюджетних грошей у «особливо великих розмірах».
Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, обшуки проходять у складських приміщеннях «Київводоканалу».
За даними слідства, КП протягом 2018—2020 років уклало низку договорів із приватною компанією на купівлю обладнання для водопровідних мереж, систем опалення тощо, але компанія-підрядник вказала в бухгалтерській і податковій звітності операції з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності. Саме у них закуповувалося обладнання. Операції з цими компаніями призвели до розкрадання коштів КП.
Про яку суму йдеться, у прокуратурі не повідомляють.
- Раніше прокуратура разом із Нацполіцією провела обшуки у підрядника.
- До цього, у жовтні 2021 року, правоохоронці провели обшуки у справі про розкрадання коштів під час закупівлі обладнання у приміщеннях КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «Київводоканал», КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району м. Києва та підрядних організаціях.
- Тоді у прокуратурі заявили, що сума збитків становить приблизно 10 млн гривень.