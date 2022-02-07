До Польщі прибули ще два літаки з військовими США. Вони мають посилити східний фланг НАТО

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Два військові літаки США з американськими десантниками на борту прибули до Польщі. Сьогодні очікується ще три літаки з військовими.

Про це повідомляє Reuters.

Загалом глава Білого дому Джо Байден пообіцяв перемістити в Європу близько трьох тисяч військових для захисту східного флангу НАТО від можливої атаки Росії.

Зокрема близько 1 700 військових, здебільшого з 82 десантної дивізії мають розміститися в Польщі, і ще близько тисячі, які наразі розміщуються в Німеччині, передислокуються до Румунії.