До Польщі прибули ще два літаки з військовими США. Вони мають посилити східний фланг НАТО
- Автор:
- Софія Телішевська
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Два військові літаки США з американськими десантниками на борту прибули до Польщі. Сьогодні очікується ще три літаки з військовими.
Про це повідомляє Reuters.
Загалом глава Білого дому Джо Байден пообіцяв перемістити в Європу близько трьох тисяч військових для захисту східного флангу НАТО від можливої атаки Росії.
Зокрема близько 1 700 військових, здебільшого з 82 десантної дивізії мають розміститися в Польщі, і ще близько тисячі, які наразі розміщуються в Німеччині, передислокуються до Румунії.
- На тлі побоювань нової агресії Росії в Європі, насамперед проти України, східні кордони НАТО посилять військовими США і Великої Британії. Наразі британська сторона веде підготовку до перекидання контингенту з Німеччини до Естонії. 850 військових разом із танками та артилерією мають прибути у лютому до міста Тапа.