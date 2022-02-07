Міжнародні резерви України від початку року знизилися на 5,3%. Усе через побоювання нового вторгнення Росії

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Flickr / Національний банк України

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2022 року, за попередніми даними, знизилися на 5,3% від початку року і становлять $29,3 млрд.

Дані Національного банку України свідчать, що у січні поточного року резерви сягали $30,941 млрд.

Водночас міжнародні резерви досі перевищують середньорічний рівень 2021 року.

«Зменшення рівня міжнародних резервів протягом минулого місяця зумовлене насамперед валютними інтервенціями Нацбанку, спрямованими на згладжування надмірних коливань на валютному ринку, спричинених переважно психологічним фактором», — пояснили в НБУ.

З початку року курс долара на валютному ринку зріс із 27,2 до майже 29 гривень за долар. Регулятор намагався стримати курс. За даними Нацбанку, одна з ключових причин, чому дешевшає національна валюта, — загроза вторгнення Росії в Україну.