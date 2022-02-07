Netflix придбав права на онлайн-показ фільму Сенцова «Носоріг»

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Misha Friedman / Getty Images

Стримінговий сервіс Netflix придбав права на онлайн-показ фільму Олега Сенцова «Носоріг». В Україні прокат стрічки стартує в середині лютого.

Про це повідомила пресслужба компанії «Артхаус Трафік», яка займається просуванням цього фільму.

«Онлайн-прем’єра кримінальної драми «Носоріг» Олега Сенцова відбудеться наприкінці цієї весни — права придбала стримінгова платформа Netflix. «Носоріг» стане одним із небагатьох українських фільмів, який потрапив у колекцію стримінгу», — йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що фільм придбали для показу у Великій Британії, Франції, Італії та інших країнах. Зокрема, телевізійна прем’єра стрічки відбудеться на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE.

В українському прокаті фільм вийде 17 лютого 2022 року.