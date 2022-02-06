Британія подвоїть чисельність військ в Естонії, а Польща розмістить військових США поряд із Україною
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На тлі побоювань нової агресії Росії в Європі, насамперед проти України, східні кордони НАТО посилять військовими США і Великої Британії.
Посол Великої Британії в Естонії Росс Аллен заявив, що британська сторона веде підготовку до перекидання контингенту з Німеччини до Естонії. 850 військових разом із танками та артилерією мають прибути у лютому до міста Тапа.
Наразі в Естонії перебуває 900 військових Британії. Додатковий контингент пробуде в країні щонайменше два місяці.
Тим часом, Міноборони Польщі повідомило, що додаткові сили США, які продовжують прибувати до польського Жешува, розмістять у південно-східній частині країни неподалік кордону з Україною.
Сьогодні, в Жешуві сів ще один літак з десантниками 82 повітряно-десантної дивізії армії США.
- Президент США схвалив відправлення військ до Європи 2 лютого. Загалом у підвищену бойову готовність для відправлення приведено 8 500 американських військових.
- 3 лютого влада США повідомила, що найближчими днями відправить військових і в Румунію. Ймовірно, до країни прибуде 1 000 військових.
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