Британія подвоїть чисельність військ в Естонії, а Польща розмістить військових США поряд із Україною

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На тлі побоювань нової агресії Росії в Європі, насамперед проти України, східні кордони НАТО посилять військовими США і Великої Британії.

Посол Великої Британії в Естонії Росс Аллен заявив, що британська сторона веде підготовку до перекидання контингенту з Німеччини до Естонії. 850 військових разом із танками та артилерією мають прибути у лютому до міста Тапа.

Наразі в Естонії перебуває 900 військових Британії. Додатковий контингент пробуде в країні щонайменше два місяці.

Тим часом, Міноборони Польщі повідомило, що додаткові сили США, які продовжують прибувати до польського Жешува, розмістять у південно-східній частині країни неподалік кордону з Україною.

Сьогодні, в Жешуві сів ще один літак з десантниками 82 повітряно-десантної дивізії армії США.