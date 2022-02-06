Санкції США за вторгнення в Україну торкнуться і Китаю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у разі вторгнення військ Росії в Україну, санкції проти РФ вдарять і по економіці Китаю.
Про це він заявив в інтервʼю телеканалу NBC, висловивши своєрідне попередження КНР за підтримку Росії.
Салліван сказав, що санкції вплинуть на Китай, тому що вони націлені на фінансову систему Росії, яка повʼязана із китайською економікою. Він зазначив, що Китай має вибір, чи діяти відповідно до санкцій чи ні, але в іншому випадку — будуть штрафи.
«Якщо буде зроблено вибір не дотримуватися санкцій, тоді, звичайно, передбачені певні штрафи. Загалом, на наш погляд, Пекін понесе частину ціни за вторгнення РФ в Україну. Вони повинні враховувати це в контактах із російською владою протягом кількох наступних тижнів», — пояснив помічник президента.
- У січні Bloomberg із посиланням на неназваного китайського дипломата писав, що Сі Цзіньпін, ймовірно, попросив Путіна відкласти можливе вторгнення в Україну на час Олімпіади. Вже в день відкриття Ігор Путін провів зустріч із Сі Цзіньпіном, за підсумками якої сторони зробили спільну заяву. Китай підтримав Росію у її вимогах.
- 3 лютого прессекретар Держдепартаменту заявив, що США мають важелі впливу на компанії Китаю, якщо ті спробують помʼякшити удар санкцій для Росії.