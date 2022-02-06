Санкції США за вторгнення в Україну торкнуться і Китаю

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Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у разі вторгнення військ Росії в Україну, санкції проти РФ вдарять і по економіці Китаю.

Про це він заявив в інтервʼю телеканалу NBC, висловивши своєрідне попередження КНР за підтримку Росії.

Салліван сказав, що санкції вплинуть на Китай, тому що вони націлені на фінансову систему Росії, яка повʼязана із китайською економікою. Він зазначив, що Китай має вибір, чи діяти відповідно до санкцій чи ні, але в іншому випадку — будуть штрафи.

«Якщо буде зроблено вибір не дотримуватися санкцій, тоді, звичайно, передбачені певні штрафи. Загалом, на наш погляд, Пекін понесе частину ціни за вторгнення РФ в Україну. Вони повинні враховувати це в контактах із російською владою протягом кількох наступних тижнів», — пояснив помічник президента.