«Не вірте апокаліптичним прогнозам». У МЗС України відреагували на повідомлення західних ЗМІ про вторгнення

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Брессонова Ані / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців не вірити апокаліптичним прогнозам про можливе вторгнення Росії.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його», — написав міністр.