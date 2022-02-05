Кандидатка у президенти Франції заявила, що країна вийде з НАТО у разі її перемоги на виборах

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Пресслужба Кремля

Кандидатка у президенти Франції, лідер ультраправої партії «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен заявила, що країна вийде з НАТО, якщо її оберуть на посаду глави держави.

Про це вона заявила у суботу, 5 лютого, під час з’їзду політсили.

«Ми маємо вільно захищати свої інтереси, вийти з логіки військових блоків. Тому ми вийдемо з обʼєднаного командування НАТО, щоб нас більше не могли втягнути у чужі конфлікти», — сказала вона.

Крім того, Ле Пен запевнила, що «поверне французам їхню країну».

«Французи мають вирішувати, хто населяє Францію. Французи мають вирішувати, хто може стати французом. Ця імміграція — це поселенська імміграція, коли люди живуть з нами, як вдома, вона необоротна, це бажана політика без будь-якої фінансової, соціальної або людської оцінки», — додала вона.