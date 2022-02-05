У Чернігівській області почалися навчання з протитанковими комплексами NLAW, переданими Великою Британією
- Автор:
- Олег Панфілович
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У навчальному центрі «Десна» (Чернігівська область) розпочалися навчання із застосування ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які передала Велика Британія.
Про це йдеться на сторінці командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
«Наразі йде ознайомлення із тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах», — йдеться в повідомленні.
28 січня українські військові на полігоні у Львівській області провели стрільби з протитанкових гранатометів NLAW.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin (уже прибуло сім партій). Британія передала гранатомети NLAW, а країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.