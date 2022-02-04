Велика Британія готує до відправлення в Естонію 850 військових та техніку

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30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Велика Британія подвоїть чисельність своїх військовослужбовців в Естонії — туди вирушать ще 850 солдатів і офіцерів.

Про це заявив посол Британії в Естонії Росс Аллен в ефірі естонського національного каналу ERR.

«Вони зараз готуються до відправлення. Це близько 850 військовослужбовців, танки, артилерійські гармати тощо, тобто приблизно така ж бойова група, яка вже розміщена в Естонії. Ми плануємо, що перші солдати прибудуть цього місяця — у лютому. Зараз наш полк, що перебуває в Німеччині, готується до перекидання», — розповів він.

За словами Аллена, ці військові також візьмуть участь у найбільших в Естонії навчаннях Siil — 2022.

Також британський дипломат зазначив, що нині невідомо, скільки часу військові перебуватимуть в Естонії.

«Можливо, декілька місяців. Можливо, три місяці. Це залежатиме від того, наскільки серйозною буде ситуація з безпекою в регіоні», — пояснив посол.

Водночас командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Херем повідомив, що британські солдати будуть дислоковані у військовому містечку в Тапа.

«Місця для цього підготовлені, і вони постійно туди приїздять. Коли змінюється бойова група EFP, у нас завжди понад 2000 осіб одночасно», — сказав Херем.