Велика Британія готує до відправлення в Естонію 850 військових та техніку
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького
Велика Британія подвоїть чисельність своїх військовослужбовців в Естонії — туди вирушать ще 850 солдатів і офіцерів.
Про це заявив посол Британії в Естонії Росс Аллен в ефірі естонського національного каналу ERR.
«Вони зараз готуються до відправлення. Це близько 850 військовослужбовців, танки, артилерійські гармати тощо, тобто приблизно така ж бойова група, яка вже розміщена в Естонії. Ми плануємо, що перші солдати прибудуть цього місяця — у лютому. Зараз наш полк, що перебуває в Німеччині, готується до перекидання», — розповів він.
За словами Аллена, ці військові також візьмуть участь у найбільших в Естонії навчаннях Siil — 2022.
Також британський дипломат зазначив, що нині невідомо, скільки часу військові перебуватимуть в Естонії.
«Можливо, декілька місяців. Можливо, три місяці. Це залежатиме від того, наскільки серйозною буде ситуація з безпекою в регіоні», — пояснив посол.
Водночас командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Херем повідомив, що британські солдати будуть дислоковані у військовому містечку в Тапа.
«Місця для цього підготовлені, і вони постійно туди приїздять. Коли змінюється бойова група EFP, у нас завжди понад 2000 осіб одночасно», — сказав Херем.
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