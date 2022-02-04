Meta ввела обмеження у своїх додатках віртуальної реальності після скарг на домагання

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Flickr / Arleco Producciones

Материнська компанія Meta заявила про запровадження обмежень у двох своїх додатках віртуальної реальності через повідомлення про домагання всередині них.

Про це йдеться у блозі компанії.

Обмеження ввели у програмах Horizon Worlds, де люди можуть зустрічатися з іншими користувачами віртуальної реальності та створювати свій власний світ, і в Horizon Venues, де проводяться заходи віртуальної реальності, такі як комедійні шоу чи музичні концерти. Компанія заявила, що відстань між аватарами в них буде еквівалентна 1,2 метра в реальному світі.

«Особисті межі не дають нікому права вдиратися в особистий простір вашого аватара. Якщо хтось спробує порушити ваші особисті межі, система зупинить їх», — заявили в компанії. Meta вводить відстань як налаштування за замовчуванням і розгляне подальші вдосконалення, такі як надання користувачам можливості встановлювати свої власні кордони.

Meta ввела нову функцію після випадків домагань у метавсесвіті. За даними ЗМІ, у грудні 2021 року тестувальник Horizon Worlds заявила, що незнайомець «обмацав» її аватар, і назвала це сексуальним домаганням. Уже в січні поточного року мешканка США поскаржилася, що приблизно через хвилину після її підключення до віртуальної реальності до неї підбігли чотири чоловічі аватари, «зґвалтували її» та зробили кілька фотографій.