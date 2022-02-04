Єнс Столтенберг став главою Центробанку Норвегії. Він не піде на другий термін генсека НАТО
- Автор:
- Софія Телішевська
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг став главою Центробанку Норвегії. У вересні 2022 року він закінчує свою роботу в Північноатлантичному альянсі.
Про це ідеться на офіційному сайті норвезького уряду.
Нинішній глава Центробанку Єстейн Олсен залишить свою посаду 1 березня 2022 року, проте Столтенберг зможе розпочати роботу тільки у вересні — після завершення роботи на посаді генсека НАТО.
До приходу до Столтенберга главою банку тимчасово стане Іда Вольден Бахе, яка нині є заступницею Олсена.
- Найбільш вірогідно, що наступника Столтенберга в Альянсі представлять наприкінці весни або напочатку літа на саміті лідерів НАТО в Мадриді. Аналітики видання Politico зазначають, що наразі серед кандидатів є три жінки, які мають найбільше шансів для обрання: експрезидент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, експрезидент Литви Даля Грібаускайте та чинна президент Естонії Керсті Кальюлайд. Таким чином, уперше за 72 роки НАТО може очолити жінка.