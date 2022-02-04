В Україні знову виявили рекордну кількість нових хворих на коронавірус

Новини

Omer Yıldız / Unsplash

В Україні за добу 3 лютого виявили 43 778 нових випадків коронавірусу (з них 4 381 дитина), що є рекордним показником з початку пандемії навесні 2020 року.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 4 лютого.

Також за минулу добу шпиталізували 4 328 людей, померли — 174. Загалом з початку пандемії і станом на 4 лютого в Україні виявили 4 213 675 випадків коронавірусу, померли від нього 100 983 людини.

Що стосується вакцинації, то за минулу добу зробили 75 304 щеплення, першу дозу отримали 23 482 людини. Повністю в Україні вакциновано 14 728 642 людини, бустер з них отримали 421 057 людей.