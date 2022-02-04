На Евересті за 25 років розтанув найвищий льодовик — це у 80 разів швидше, ніж він формувався

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На найвищій горі світу Еверест через зміну клімату розтанув її найвищий льодовик Хумбу. Лід, який формувався на льодовику близько двох тисяч років, розтанув приблизно за 25 років — у 80 разів швидше, ніж наростав.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Science.

Група вчених та альпіністів відвідала льодовик у 2019 році та зібрала зразки завдовжки 10 метрів. Вони також встановили дві найвищі у світі автоматичні метеостанції для збору даних. Дослідники заявили, результати підтвердили, що зміна клімату з вини людини не лише досягла найвищих точок на Землі, а й порушила критичний баланс, який забезпечують засніжені поверхні.

Дослідження показало, що тільки-но льодовик оголився, він втратив близько 55 метрів за чверть століття. Він перетворився зі снігового покриву на переважно лід, і ця зміна могла розпочатися ще у 1950-х роках. Але втрати льоду були найінтенсивнішими з кінця 1990-х років. Це перетворення на кригу означає, що льодовик більше не може віддзеркалювати сонячне випромінювання, що прискорює його танення.

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Моделювання показує, що через екстремальний вплив сонячної радіації танення або випаровування в цьому регіоні може прискоритися у понад 20 разів, щойно сніговий покрив перетвориться на лід. Падіння рівня відносної вологості та сильні вітри також є факторами, які пришвидшили танення.

Отримані дані є попередженням про те, що швидке танення льодовиків у деяких з найвищих точок Землі може призвести до погіршення кліматичних наслідків, включаючи частіші сходи лавин та висихання джерел води, що вплине на життя близько 1,6 мільярда людей у ​​гірських хребтах.

На додачу до цього, нинішня швидкість танення також зробить складнішими експедиції на Еверест, оскільки сніговий та крижаний покрив у найближчі десятиліття будуть витончуватися.