На Эвересте за 25 лет растаял самый высокий ледник — это в 80 раз быстрее, чем он формировался

На самой высокой горе мира Эверест из-за изменения климата растаял ее самый высокий ледник Хумбу. Лед, который формировался на леднике около двух тысяч лет, растаял примерно за 25 лет — в 80 раз быстрее, чем наростал.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Science.

Группа ученых и альпинистов посетила ледник в 2019 году и собрала образцы длиной 10 метров. Они также установили две самые высокие в мире автоматические метеостанции для сбора данных. Исследователи заявили, результаты подтвердили, что изменение климата по вине человека не только достигло самых высоких точек на Земле, но и нарушило критический баланс, который обеспечивают заснеженные поверхности.

Исследование показало, что как только ледник обнажился, он потерял около 55 метров за четверть века. Он превратился из снежного покрова в преимущественно лед, и это изменение могло начаться еще в 1950-х годах. Но потери льда были наиболее интенсивными с конца 1990-х годов. Это превращение в лед означает, что ледник больше не может отражать солнечное излучение, что ускоряет его таяние.