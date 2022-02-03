Україна домовляється з Apple, щоб додати кримськотатарську мову в розкладку клавіатур

Новини

Гонтар Володимир / УНІАН

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій веде переговори з українським представництвом Apple про те, щоб додати кримськотатарську мову до списку клавіатур програмного забезпечення IOS за замовчуванням.

Про це повідомляє Укрінформ.

Перемовини розпочалися на початку 2022 року. Таким чином у міністерстві хочуть популяризувати кримськотатарську мову.

Також представники уряду почали обговорювати з українським офісом Microsoft актуалізацію наявної кримськотатарської клавіатури відповідно до затвердженого Кабміном алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки.