Італія послабить карантинні обмеження для вакцинованих
- Автор:
- Софія Телішевська
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Twitter / Christine Lagarde
Уряд Італії вирішив поступово послабити карантинні обмеження, які у країні запровадили через пандемію COVID-19.
Про це повідомляє італійська щоденна газета Corrierre della Sera.
З 10 лютого у країні скасоують вимогу носити маски на вулиці, але захисні маски й надалі залишатимуться обов’язковими у громадському транспорті та приміщеннях.
З 11 лютого в нічних клубах дозволять відновити дискотеки, але з певними обмеженнями на кількість гостей. Водночас заборони діятимуть лише для тих, хто не має COVID-сертифікату, тобто для невакцинованих.
Також влада заявила, що від людей, які двічі вакциновані чи вже перехворіли, не вимагатимуть бустерної вакцини. А ті, хто отримав бустер, матимуть COVID-сертифікат з необмеженим часом дії.
За даними видання, італійський уряд не продовжуватиме надзвичайну ситуацію у зв’язку з пандемією. Її термін спливає 31 березня.
- З 15 грудня 2021 року в Італії набуло чинності рішення про обов’язкову вакцинацію для деяких професій. Вакцинованими мають бути правоохоронці, викладачі, військові та рятувальники.
- З 1 лютого в Італії стала обов’язковою COVID-вакцинація для осіб старше за 50 років. Громадяни, які не зробили принаймні перше щеплення, окрім звільнених від вакцинації за станом здоров’я, будуть одноразово оштрафовані на €100.