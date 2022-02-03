У Харкові і Львові відкриють генконсульства Туреччини

Новини

Туреччина відкриє у Харкові і Львові генконсульства.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з турецьким президентом Реджепом Ердоганом.

«Ми вітаємо намір турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність і відкрити генконсульства у Харкові та у Львові. Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян», — сказав президент.