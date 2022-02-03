Spotify на тлі скандалу із Джо Роганом хоче долучити 50 мільйонів користувачів, які зможуть заробляти на платформі

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Charles Deluvio / Unsplash

Cтримінговий сервіс Spotify сподівається привернути до себе 50 мільйонів авторів, які зароблятимуть гроші за допомогою платформи.

Про це повідомляє The Verge із посиланням на генерального директора Даніеля Ека.

За його словами, Spotify сподівається охопити 50 мільйонів авторів, які зароблятимуть гроші за допомогою платформи. Компанія, своєю чергою, продовжить інвестувати в інструменти, ресурси та послуги для обслуговування авторів.

Ек також зазначив, що Spotify намагається перетворитись на платформу, яка може допомогти всім творцям аудіо заробляти на життя, незалежно від їхньої думки.

«Ми намагаємося збалансувати творче самовираження з безпекою наших користувачів, і, звичайно, це дуже складний момент», — додав генеральний директор Spotify. Потім він вказав на обіцянку компанії розміщувати заяву про відмову від відповідальності у будь-якому епізоді подкасту, в якому обговорюється коронавірус.

Імовірно, таким чином Spotify намагається залагодити скандал із Джо Роганом через його подкаст із антивакцинатором. Після цього Рогана та Spotify почали критикувати за розповсюдження фейків.